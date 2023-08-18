Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan İ.B., yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirirken Samsun-Ankara karayolunda 04 Mayıs'ta yakalanarak tutuklanan İ.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan yargılanan İ.B. mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN