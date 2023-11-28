Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kadın

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen genç bir kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan genç bir kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddia edilen S.S. adlı kadını Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ile yakalanan S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadın, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN