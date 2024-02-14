Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan 2 Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 2 kişi, yargılandıkları mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan Seyhan H.K. ve Yusuf Ü.'nün yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, Seyhan H.K. ve Yusuf Ü.'yü "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. - SAMSUN