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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.S., O.Y., S.G. ve C.Ö.'yü yakalanarak gözaltına aldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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