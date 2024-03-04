Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' tespit edilen E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN