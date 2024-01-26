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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda sentetik kannabinoid, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.F.Ö. ve O.İ. isimli şahısların evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 205,28 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.F.Ö. ve O.İ., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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