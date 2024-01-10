Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Kıran ve Zeytinlik Mahallelerinde A.Ö. (23) ve N.K.'ye (36) ait evlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 479 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet sentetik ecza, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet kartuş, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. ve A.Ö. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.K. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN