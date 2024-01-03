Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan D.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title