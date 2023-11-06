Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama
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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa