Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.F.'nin Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 26,38 gram esrar maddesi, 36 adet sentetik ecza, 0,31 gram pregabalin etken madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan E.F. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN