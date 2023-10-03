Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen G.K. ve G.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen G.K. ve G.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN