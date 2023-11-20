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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.