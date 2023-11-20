Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
,
Son Güncelleme:
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Edilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. E.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa