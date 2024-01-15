Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Ocak'ta gözaltına alınan G.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcının G.K.'nin tutuklanmasına yönelik itirazı üzerine şahıs yeniden gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN