Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişiye 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca adli para cezası da verildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan A.Ö.Y. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında A.Ö.Y. mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme A.Ö.Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN