Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.Ş.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN