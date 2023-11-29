Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan polis, U.Ş.'yi uyuşturucu ile yakaladı. Zanlı, nöbetçi mahkemeye ifade vererek tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen U.Ş.'yi uyuşturucu ile yakaladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen U.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN