Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

29 Kasım 2023 16:11 Son Güncelleme: 16:13 Abone Ol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan polis, U.Ş.'yi uyuşturucu ile yakaladı. Zanlı, nöbetçi mahkemeye ifade vererek tutuklanarak cezaevine gönderildi.