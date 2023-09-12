Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan T.O., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticari yaptığı iddia edilen T.O.'yu yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen T.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN