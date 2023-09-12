Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan T.O., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.