Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısla birlikte 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısla birlikte 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN