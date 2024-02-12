Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde C.M. ve E.Ö. isimli şahıslardan 112 adet sentetik ecza ele geçirdi. Narkotik polisi, soruşturmanın devamında şüpheli şahıslara uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen S.A.B.'nın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 71 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN