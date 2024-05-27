Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.K., A.Y. ve M.A.T.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN