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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde 3 kişiye ait ikametlere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.U. ve F.U. adlı kardeşler ile O.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun Adliye Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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