Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Ö. ve K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan M.Ö. ve K.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Ö. ve K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan M.Ö. ve K.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN