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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

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Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza, pompalı tüfek ve para ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın (24) ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 833 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 960 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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