Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Bir Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılırken, 1 kişi de beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan İ.T. ile K.Ç.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada İ T., 10 yıl 5 ay hapis ve ayrıca 20 bin 280 lira adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan K.S. ise beraat etti. - SAMSUN