Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Bir Kişi Gözaltına Alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan M S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN