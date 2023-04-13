Samsun'da uyuşturucu ticaretinden bir kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.S.Y.'yi 35,22 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Gözaltına alınan A.S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, "Uyuşturucuyu satın aldım. Eve giderken yakalandım. Ben bu maddeyi kullanmak için satın aldım. Ticaret suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S.Y., "uyuşturucu ticareti " suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN