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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı

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Samsun'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 5 kişi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişi mahkemece tutklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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