Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı - Haberler

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı

Samsun'da 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 kişiye ceza yağdı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 kişiye ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan B.Ö. 6 yıl 3 ay hapis ve 15 bin 500 TL adli para cezasına, E.A. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına, G.Y. ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Türk Lirası, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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