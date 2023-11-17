Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi, mahkeme tarafından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 3 kişi, mahkemece 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalanarak tutuklanan 3 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar L.Y., M.K. ve S.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis ve 12 bin 500'er lira da adli para cezasına çarptırılarak, tahliyelerine karar verildi. - SAMSUN