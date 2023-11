Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen B.Y., A.T.. A.D., M.D. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.D. ve B.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Y., A.T. ve M.D. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN