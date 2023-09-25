Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi ile Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 605,82 gram metamfetamin, 40 kapsül sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 2,78 gram esrar, 2 adet esrarlı sigara ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın 7 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 4 kişi nöbetçi mahkemeye mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişi serbest bırakılırken, K.İ. (34) adlı kadın ile B.A. (19) ve A.Ç. (43) mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN