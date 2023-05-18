Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama, 1 ev hapsi

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişiye ise ev hapis uygulanmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen M.K., eşi F. K. ile Y.H.yi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramada; 5,01 gram metamfetamin maddesi, 26 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. ve Y.H. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.K. adlı kadın ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.