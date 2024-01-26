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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.F.Ö.ve O.İ. isimli şahısların evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 205,28 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.F.Ö. ve O.İ., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.F.Ö.ve O.İ. isimli şahısların evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 205,28 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.F.Ö. ve O.İ., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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