Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.F.Ö.ve O.İ. isimli şahısların evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 205,28 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.F.Ö. ve O.İ., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.