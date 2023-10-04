Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis operasyonunda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 160 bin 420 kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 160 bin 420 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN