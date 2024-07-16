Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sentetik ecza ile yakalanan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, uyuşturucu ticaretinden dolayı Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sentetik ecza ile yakalanan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, uyuşturucu ticaretinden Samsun Adliyesine çıkarıldı. - SAMSUN