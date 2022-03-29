Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin takibe aldığı bir otomobilde yapılan aramada 4 bin 935 adet extacy uyuşturucu hap ile 1 kilo 119 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cumhur E.(52) ile Arzu A.(50) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title