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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 12 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan bir kişi, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında dava açılan A.E.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, A.E.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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