Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde M.A. isimli şahıstan, 152 adet ecstasy hap ele geçirdi. Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen E.Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan M.A. ve E.Y.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN