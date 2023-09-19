Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E. isimli şahıstan 24 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Yapılan çalışmaların devamında şüpheli şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen M.E.S. ve A.Ö. isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda 24 kapsül sentetik ecza daha ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında M.E.S. ve A.Ö., olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.M.K. ve B.A. isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. M.E.S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.M.K., A.Ö. ve B.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.A. serbest bırakılırken, E.M.K. ve A.Ö. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. E.M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN