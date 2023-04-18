Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1'i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

Samsun'da satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan 1'i Kenya uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalarda Atakum ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen B.B.P. ile Kenya uyruklu F.G.O.'nin kullandığı araç ve adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 29 paket halinde satışa hazır 29,24 gram skunk maddesi, 5 parça halinde 149,41 gram skunk maddesi, 53 kapsül sentetik ecza, 1 adet yarısı içilmiş esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 57 bin 550 TL, 710 euro ve 190 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B.P. ile Kenya uyruklu F.G.O., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şüpheli, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN