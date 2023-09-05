Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kadın ve bir erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte metamfetamin, kokain ve sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen B.K. ile A.Ş. adlı kadın gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar ile birlikte bir miktar metamfetamin, kokain ve sentetik ecza ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN