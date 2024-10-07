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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapmak İddiasıyla Gözaltına Alınan Şahıs

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Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde 5 çeşit uyuşturucu madde ele geçirilen M.A. isimli şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında extacy, metamfetamin, sentetik ecza, kokain ve esrar bulunuyor. M.A., uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Evinde 5 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da evinde 5 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.A.'nın üzerinde ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 150 adet extacy, 5,38 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza, 1,65 gram kokain ve 0,81 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapmak İddiasıyla Gözaltına Alınan Şahıs
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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