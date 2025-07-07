Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 6 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan A.M.A., 40 kutu sentetik ecza ile yakalanarak 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan sanık, 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 40 kutu sentetik ecza ile yakalanan A.M.A., 7 Mart'ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.M.A. hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında A.M.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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