Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Samsun'da narkotik polisinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.D. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan A.D., uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
