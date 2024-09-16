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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirilirken, 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan F.B. adlı şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin 10 kilo 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirdiği olayla ilgili hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan jandarma ekipleri, F.B. (45) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 5 gün önce şahsın evine ve bahçesine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 10 kilo 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Takibini sürdüren jandarma ekipleri ayrıca "uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan F.B.'yi dün saklandığı yerde yakaladı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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