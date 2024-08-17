Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapma, sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.B. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN