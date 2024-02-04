Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Samsun"da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müşterek çalışmada, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bununan Ö.M.G.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.M.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN