Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Samsun'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan C.K. isimli şahıs, İlkadım ilçende yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında ise 0,45 gram metamfetamin ile 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şahıs, üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili tesis edilen adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi. - SAMSUN