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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti. Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şahıs, Atakum ilçesinde gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezinde ve ilçelerinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerine yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' yapmak suçundan 6 Yıl 2 Ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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