Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, evinde sakladığı 3 bin 472 adet sentetik ecza ile yakalanan V.Ö., mahkemece tutuklandı.
Samsun'da jandarmanın yaptığı aramada evindeki bazanın altına saklanmış 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçirilen şahıs, mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri V.Ö. (24) isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada yatak odasında bazanın altına gizlenmiş 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.Ö. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN